Арестович: Поддержкой «дорожной карты» боевиков Москва признала себя стороной конфликта

Поддержка российской делегацией в Трехсторонней контактной группе «Плана действий» по Донбассу, подготовленного группировками «ДНР/ЛНР», означает признание себя стороной конфликта. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«Для меня это означает, что Россия фактически себя признала стороной конфликта. Не посредником, как они утверждали шесть лет, а стороной конфликта. Это всё меняет. Тогда мы начинаем говорить с Россией, а она перестаёт делать вид, что она только посредник», — сказал он.



По мнению Арестовича, переговоры в ТКГ «должны оживиться, так как 9 декабря истекает год со дня прошлых парижских договорённостей, и появляется вопрос, кто будет виновен в их невыполнении».



«Я думаю, что так как у нас есть мощная поддержка Германии, Франции и, неофициально, но фактически, новой администрации США, то виновным может оказаться непосредственно Владимир Путин. Он и был виновен, но будет фиксация официальная», — добавил он.

Россия в Трехсторонней контактной группе поддержала «План действий» по Донбассу, предложенный боевиками. По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, переговорщики от Киева готовы рассмотреть план «Л-ДНР», если РФ возьмет на себя политическую ответственность.