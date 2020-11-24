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Арестович: Поддержкой «дорожной карты» боевиков Москва признала себя стороной конфликта

24 ноября 2020, 22:34

Арестович: Поддержкой «дорожной карты» боевиков Москва признала себя стороной конфликта

Поддержка российской делегацией в Трехсторонней контактной группе «Плана действий» по Донбассу, подготовленного группировками «ДНР/ЛНР», означает признание себя стороной конфликта. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

«Для меня это означает, что Россия фактически себя признала стороной конфликта. Не посредником, как они утверждали шесть лет, а стороной конфликта. Это всё меняет. Тогда мы начинаем говорить с Россией, а она перестаёт делать вид, что она только посредник», — сказал он.

По мнению Арестовича, переговоры в ТКГ «должны оживиться, так как 9 декабря истекает год со дня прошлых парижских договорённостей, и появляется вопрос, кто будет виновен в их невыполнении».

«Я думаю, что так как у нас есть мощная поддержка Германии, Франции и, неофициально, но фактически, новой администрации США, то виновным может оказаться непосредственно Владимир Путин. Он и был виновен, но будет фиксация официальная», — добавил он.

Россия в Трехсторонней контактной группе поддержала «План действий» по Донбассу, предложенный боевиками. По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, переговорщики от Киева готовы рассмотреть план «Л-ДНР», если РФ возьмет на себя политическую ответственность.

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