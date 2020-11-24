Завтра в Нидерландах возобновится суд по делу о крушении рейса MH17

В Нидерландах 25 ноября в 13:00 по местному времени возобновятся судебные слушания по делу о сбитом пассажирском самолете рейса МН17. Об этом передает «Укринформ».



На заседании суд должен объявить решение по запросам защиты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова.



Адвокаты Пулатова просят заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17 и исследовать все доказательства. Сторона обвинения настаивает на отклонении этих ходатайств.



В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17. Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.