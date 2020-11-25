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На Донбассе сообщили о новых обстрелах

25 ноября 2020, 08:07

На Донбассе сообщили о новых обстрелах

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре случая открытия огня по позициям военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, в больнице скончался украинский военный, который вчера днем был ранен снайпером боевиков под Авдеевкой. «К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось», — подчеркивается в сообщении.

Помимо случая под Авдеевкой, боевики стреляли в районе Шумов, Пивденного и Водяного.

О случившемся украинская сторона сообщила представителю ОБСЕ.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» про обстрелы не сообщали.

По данным миссии ОБСЕ, за время перемирия на Донбассе с 27 июля было зафиксировано 2516 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 992 взрыва, 75 пролетевших неопределенных боеприпасов, 33 вспышки дульного пламени и 27 осветительных ракет, а также 1 389 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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