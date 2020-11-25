Два человека пострадали при взрыве газа в Донецке

Двое мужчин пострадали в результате взрыва газо-воздушной смеси в гаражном кооперативе в Ленинском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в «МЧС» группировки «ДНР».



Отмечается, что инцидент произошел вчера, 24 ноября, по улице Клиническая в гаражном кооперативе «Прокатчик».



Пострадавшие мужчины 1974 и 1984 годов рождения были госпитализированы.



На месте происшествия горноспасатели провели отбор проб воздуха, в течение некоторого времени концентрация метана в воздухе увеличивалась с 0,7% до 2%. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.