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Два человека пострадали при взрыве газа в Донецке

25 ноября 2020, 09:00

Два человека пострадали при взрыве газа в Донецке

Двое мужчин пострадали в результате взрыва газо-воздушной смеси в гаражном кооперативе в Ленинском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в «МЧС» группировки «ДНР».

Отмечается, что инцидент произошел вчера, 24 ноября, по улице Клиническая в гаражном кооперативе «Прокатчик».

Пострадавшие мужчины 1974 и 1984 годов рождения были госпитализированы.

На месте происшествия горноспасатели провели отбор проб воздуха, в течение некоторого времени концентрация метана в воздухе увеличивалась с 0,7% до 2%. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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