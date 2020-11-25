«ДНР»: За сутки 164 человека заболели, 16 — умерли от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус диагностировали у 164 человек. Кроме этого, умерли 16 заболевших ранее. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ДНР».



Скончались мужчины в возрасте от 40 до 67 лет и женщины в возрасте от 43 до 92 лет.



Группировка не приводит географию новых выявленных случаев, а также другие подробности.



По состоянию на 25 ноября «ДНР» подтверждает 10 168 случаев заболевания COVID-19, из которых 4921 человек выздоровел, 941 — умер.



За сутки выявлено 115 случаев пневмоний, из которых 84 человека госпитализировали. Как утверждают в «ДНР», всего на лечении в ОРДО 1637 пациентов с пневмониями, из них 485 на кислородной поддержке.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом.