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«ДНР»: За сутки 164 человека заболели, 16 — умерли от COVID-19

25 ноября 2020, 10:10

«ДНР»: За сутки 164 человека заболели, 16 — умерли от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус диагностировали у 164 человек. Кроме этого, умерли 16 заболевших ранее. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ДНР».

Скончались мужчины в возрасте от 40 до 67 лет и женщины в возрасте от 43 до 92 лет.

Группировка не приводит географию новых выявленных случаев, а также другие подробности.

По состоянию на 25 ноября «ДНР» подтверждает 10 168 случаев заболевания COVID-19, из которых 4921 человек выздоровел, 941 — умер.

За сутки выявлено 115 случаев пневмоний, из которых 84 человека госпитализировали. Как утверждают в «ДНР», всего на лечении в ОРДО 1637 пациентов с пневмониями, из них 485 на кислородной поддержке.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом. 

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