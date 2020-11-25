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Коронавирус в Донецкой области: 16 новых смертей и 370 заболевших за сутки

25 ноября 2020, 10:27

Коронавирус в Донецкой области: 16 новых смертей и 370 заболевших за сутки

В Донецкой области подтверждено еще 16 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что 10 новых умерших зарегистрировано в Покровской ОТГ, а по одному в Гродовской, Марьинской, Добропольской, Славянской, Краматорской, Мирноградской ОТГ.

Кроме того, за минувшие сутки на Донетчине выявлено 370 заболевших коронавирусом.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 20871 заболевший коронавирусом. Из них 9638 человек выздоровели, а 373 умерли. Продолжают лечение 10860 пациентов.

На неподконтрольной части Донетчины группировка «ДНР» всего подтверждает 10168 случаев заболевания COVID-19, из которых 4921 человек выздоровел, 941 — умер.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом.

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