У Путина нет в планах разговора с Зеленским, заявили в Кремле

В планах президента России Владимира Путина в ближайшие дни нет разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости, такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения», — приводит слова Пескова «Интефакс-Украина».



Так представитель Кремля прокомментировал информацию украинских СМИ о том, что Киев якобы запросил телефонный разговор с Москвой на высшем уровне.