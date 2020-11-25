В Донецкой области обнаружили очередной схрон с оружием

Фото: ГПСУ

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда нашли в районе Юрьевки схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Пограничники нашли четыре гранатомета РПГ-22 и выстрел к нему, 3 гранаты Ф-1, револьвер и 382 патрона различных калибров. Оружие и боеприпасы были спрятаны в заброшенных зданиях на одной из баз отдыха.



Арсенал был изъят, продолжаются следственные действия.



Всего с начала 2020 года на территории Донецкой и Луганской областей были обнаружены 11 схронов с оружием.