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В Донецкой области обнаружили очередной схрон с оружием

25 ноября 2020, 13:29

В Донецкой области обнаружили очередной схрон с оружием

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда нашли в районе Юрьевки схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники нашли четыре гранатомета РПГ-22 и выстрел к нему, 3 гранаты Ф-1, револьвер и 382 патрона различных калибров. Оружие и боеприпасы были спрятаны в заброшенных зданиях на одной из баз отдыха. 

Арсенал был изъят, продолжаются следственные действия.

Всего с начала 2020 года на территории Донецкой и Луганской областей были обнаружены 11 схронов с оружием.

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