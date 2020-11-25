В ДонОГА рассказали, как будет работать мобильный COVID-госпиталь

Мобильный госпиталь для размещения пациентов с COVID-19 в Донецкой области будет вмещать 200 кроватей. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



«Госпиталь будет на 200 кроватей, их будет обслуживать 9 медицинских бригад. Каждая бригада составляется соответственно к требованиям Национальной службы здравоохранения — из трех врачей, трех санитаров и шести средних медпредставителей. То есть, из 12-ти человек состоит одна бригада. Также другой персонал, который необходим для обслуживания», — сказал он во время брифинга.



При этом Педенко не ответил на уточняющий вопрос о том, в каком населенном пункте разместят госпиталь.



Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что на территории Донецкой области госпиталь обустроят в Краматорске. В тоже время власти Краматорска не получали распоряжений относительно размещения и обеспечения работы мобильного госпиталя для больных COVID-19.