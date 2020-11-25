В ВСУ — 166 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 166 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.



«Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 139 человек», — говорится в сообщении.



По состоянию на 25 ноября коронавирусом в ВСУ болеют 2 795 человек. Выздоровели за период пандемии 6 565 человек, летальных случаев — 26.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 363 человека.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом.