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За 122 дня перемирия на Донбассе погибли четверо военных, 14 — пострадали

25 ноября 2020, 16:39

За 122 дня перемирия на Донбассе погибли четверо военных, 14 — пострадали

С начала действия перемирия на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает «Армия FM».

«Если Вооруженным Силам стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так же выполняет их», — заявил Хомчак.

За 122 дня перемирия погибли четверо военнослужащих. Последний — 24 ноября от снайперской пули в районе Авдеевки Донецкой области.

По словам Главнокомандующего ВСУ, решение огонь принимает командир на месте. Вчера, 24 ноября, огонь не открывали, так как проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

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