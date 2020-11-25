За 122 дня перемирия на Донбассе погибли четверо военных, 14 — пострадали

С начала действия перемирия на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает «Армия FM».



«Если Вооруженным Силам стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так же выполняет их», — заявил Хомчак.



За 122 дня перемирия погибли четверо военнослужащих. Последний — 24 ноября от снайперской пули в районе Авдеевки Донецкой области.



По словам Главнокомандующего ВСУ, решение огонь принимает командир на месте. Вчера, 24 ноября, огонь не открывали, так как проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.