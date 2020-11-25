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На Луганщине выявили 74 новых случая COVID-19 и девять смертей

25 ноября 2020, 17:29

На Луганщине выявили 74 новых случая COVID-19 и девять смертей

Общее число инфицированных коронавирусом в Луганской области увеличилось до 5793 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.

За минувшие сутки, 24 ноября, там выявили 74 новых случая. Гаография нововыявленных заболеваний:

Город Лисичанск — 10, Рубежное — 9, Северодонецк — 15, Беловодский район — 2, Белокуракинский — 7, Кормянский — 5, Меловской — 4, Новоайдарский — 4, Попаснянский — 8, Сватовский — 3, Старобельский — 5, Троицкий — 2.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли девять человек: 60-летняя, 78-летняя, 84-летняя женщины и 54-летний, 72-летний, 75-летний, 81-летний мужчины из Северодонецка; 91-летний мужчина из Старобельского района; 81-летняя женщина из Сватовского района.

В целом, по состоянию на 24 ноября, в области зафиксировано 152 смерти в результате осложнений от СОVID-19, выздоровели — 3497 человек.

«ЛНР» сегодня сообщала о 10 новых случаях заражения и 2 случаях смерти от COVID-19 в ОРЛО. Группировка признает 1755 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1512 человек выздоровели, 136 — умерли.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом. 

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