СБУ сообщила о подозрении разоблаченному «заместителю министра топлива и энергетики ДНР»

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении за участие в деятельности группировки «ДНР» одному из бывших руководителей так называемого «министертсва топлива и энергетики». Об этом сообщается на сайте ведомства.



Контрразведчики установили, что житель Донецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям и впоследствии главарями группировки «ДНР» был назначен «заместителем министра топлива и энергетики».



Как отмечают в СБУ, находясь на «должности», злоумышленник занимался материально-техническим обеспечением боевиков, организовывал поставки горючего для военной техники, которую незаконные вооруженные формирования применяли в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он участвовал в налаживании взаимодействия между группировками «ЛНР» и «ДНР» и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения.



Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (теракт). Сейчас фигурант объявлен в розыск. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.