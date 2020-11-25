Командир подразделения Нацгвардии арестован по подозрению в работе на Россию

СБУ заявила о разоблачении командира одного из подразделений Нацгвардии в работе на спецслужбы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, подозреваемый был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ в 2019 году. Военный передавал российской стороне информацию в сфере обороны. В СБУ говорят, что получили доказательства во время обыска дома у подозреваемого.



Он собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов, также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов, сообщают в СБУ. За свою работу военный получал деньги на счет в банке.



Ему предъявлено обвинение в госимзене. Подозреваемый находится в СИЗО.