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МинВОТ расширило перечень органов РФ, которые незаконно выдают российские паспорта жителям Донбасса

25 ноября 2020, 20:23

МинВОТ расширило перечень органов РФ, которые незаконно выдают российские паспорта жителям Донбасса

Кабмин расширил перечень органов Российской Федерации, которые незаконно выдают паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской и Крыма не признаются в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Принятие этого распоряжения будет способствовать соблюдению принципов и норм международного права путем непризнания паспортов, выданных Российской Федерацией по упрощенной процедуре целью которого является нанесение ущерба государственному суверенитету, территориальной целостности и национальным интересам Украины», — заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Согласно приложению к распоряжению Правительства, список органов РФ дополнили 23-ю пунктами. Речь идет об отделениях и управлениях по вопросам миграции, миграционных пунктах и паспортных отделах расположенных в Ростовском и Краснодарском краях.

Замлинский напомнил, что Россия, грубо нарушая принципы и нормы международного права и украинского законодательства, с 2014 проводит принудительную паспортизацию украинских граждан в оккупированном Крыму, а с апреля 2019 — на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такие шаги РФ были осуждены со стороны Украины, ЕС, США и других стран.

Более того, Европейский Союз не признает выданные властями РФ по упрощенной процедуре российские паспорта украинским гражданам на неподконтрольном Донбассе и призывает так делать всех страны-участниц ОБСЕ.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвалиподрывом суверенитета Украины.

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