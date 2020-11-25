По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтверждено еще 16 смертей от коронавируса. Положительные результаты на COVID-19 получили 370 человек. Всего выявлен 20871 заболевший — 9638 человек выздоровели, а 373 умерли.



В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус диагностировали у 164 человек. Кроме этого, умерли 16 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование подтверждает 10 168 случаев заболевания COVID-19, из которых 4921 человек выздоровел, 941 — умер.



Общее число инфицированных коронавирусом в Луганской области увеличилось до 5793 человек. За сутки выявили 74 новых случая. Кроме этого, умерли 9 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. За все время исследований в области выздоровели — 3497 человек, 152 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 10 заболевших COVID-19 и два летальных случая, утверждают в группировке «ЛНР». По состоянию на 25 ноября «ЛНР» признает 1755 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1512 человек выздоровели, 136 — умерли.





Общество



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Кабмин упростил въезд в ОРДЛО подросткам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или загранпаспорт Украины.



Председательствующий судья в деле о крушении малайзийского самолета в небе над Донецкой областью приглашает выступить в зале заседания одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова.



Боевые действия



Пенсионер и его совершеннолетний внук получили травмы вследствие обстрела подконтрольной боевикам Александровки 12 ноября.



По данным новокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, среди незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» находится не более 3 тысяч российских военнослужащих — офицеров, инструкторов и консультантов.



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