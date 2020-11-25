Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина в ТКГ заявила протест российской стороне в связи с гибелью украинского бойца

25 ноября 2020, 22:51

Украина в ТКГ заявила протест российской стороне в связи с гибелью украинского бойца

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил протест российской стороне в связи с гибелью от пули снайпера украинского военнослужащего. Об этом говорится в заявлении украинской стороны.

Кравчук потребовал от представителей РФ расследовать это преступление и наказать виновных, а от СММ ОБСЕ попросил содействия в этом расследовании.

Кроме того, как сообщила Специальная представительница ОБСЕ в Украине Хайди Грау, в центре дискуссии рабочей группы по безопасности обсуждалось функционирование мер по усилению режима прекращения огня и координационного механизма по реагированию на его нарушения.

«Согласно данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим прекращения огня в целом продолжает соблюдаться. Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела. Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня», — сказано в заявлении.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что за этот период получили только одно сообщение о жертве среди гражданского населения в результате обстрела — 27 июля был ранен житель Марьинки.

ТЕГИ

Прочее
режим тишины Трехсторонняя контактная группа ситуация на фронте
Организации
ОБСЕ
Люди
Хайди Грау

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
15:18
Пропуск через неработающий КПВВ на Донбассе: Кабмин указал причины
10:50
Бесплатное тестирование на коронавирус планируют проводить на КПВВ Донбасса и Крыма
10:10
«ДНР»: За сутки 164 человека заболели, 16 — умерли от COVID-19
09:22
Дедушка и внук пострадали в результате обстрела под Донецком
09:00
«ЛНР»: 10 новых заболевших и два умерших от COVID-19
09:00
Два человека пострадали при взрыве газа в Донецке
21:50
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября
19:43
Пенсионерам в ОРДЛО продлят срок действия банковских карт
19:01
Украинцы почти поровну разошлись во мнениях о вынесении статуса ОРДЛО на всеукраинский референдум
17:05
«ДНР» признала «экстремистскими» несколько украинских книг
16:10
В ТКГ третью неделю не могут договориться об открытии двух КПВВ под Луганском
все новости
23:18
В МИД Франции прокомментировали ситуацию с «формулой Штайнмайера»
22:51
Украина в ТКГ заявила протест российской стороне в связи с гибелью украинского бойца
21:46
«Шахтер» снова разгромно проиграл «Боруссии» в Лиге чемпионов
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
21:30
Украинская делегация инициировала внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе
20:39
Украина настаивает на встрече в Нормандском формате в этом году
20:23
МинВОТ расширило перечень органов РФ, которые незаконно выдают российские паспорта жителям Донбасса
19:13
Командир подразделения Нацгвардии арестован по подозрению в работе на Россию
18:32
СБУ сообщила о подозрении разоблаченному «заместителю министра топлива и энергетики ДНР»
17:29
На Луганщине выявили 74 новых случая COVID-19 и девять смертей
17:27
Россиянина Пулатова пригласили в суд в Нидерландах на показания о крушении MH17
16:39
За 122 дня перемирия на Донбассе погибли четверо военных, 14 — пострадали
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
21 ноября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция