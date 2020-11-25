Украина в ТКГ заявила протест российской стороне в связи с гибелью украинского бойца

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил протест российской стороне в связи с гибелью от пули снайпера украинского военнослужащего. Об этом говорится в заявлении украинской стороны.



Кравчук потребовал от представителей РФ расследовать это преступление и наказать виновных, а от СММ ОБСЕ попросил содействия в этом расследовании.



Кроме того, как сообщила Специальная представительница ОБСЕ в Украине Хайди Грау, в центре дискуссии рабочей группы по безопасности обсуждалось функционирование мер по усилению режима прекращения огня и координационного механизма по реагированию на его нарушения.



«Согласно данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим прекращения огня в целом продолжает соблюдаться. Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела. Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня», — сказано в заявлении.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



Ранее в ОБСЕ сообщали, что за этот период получили только одно сообщение о жертве среди гражданского населения в результате обстрела — 27 июля был ранен житель Марьинки.