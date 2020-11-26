Штаб ООС сообщил о новых обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что выстрелами из гранатометов различных систем «противник пытался спровоцировать» украинских военных на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет боевики использовали неподалеку Водяного.



Кроме того, по данным штаба, со стороны неподконтрольной Ужовки в направлении Водяного боевики совершили «дистанционное минирование» позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.



О всех нарушениях украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.



Также сообщается, что с начала 26 ноября нарушений «режима тишины» не зафиксировано.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



С начала действия перемирия в результате обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения. О потерях также заявляли группировки «ДНР» и «ЛНР».



Недавно два мирных жителя пострадали в ходе обстрела под Донецком. Это первый подобный случай после 27 июля.