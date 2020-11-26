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В Донецке и Луганске заявили о прибытии 100-го российского «гумконвоя»

26 ноября 2020, 09:08

В Донецке и Луганске заявили о прибытии 100-го российского «гумконвоя»

МЧС Российской Федерации доставило в отдельные районы Донецкой и Луганской областей очередной «гуманитарной конвой». Об этом пишут сепаратистские ресурсы.

Как заявляют в «МЧС» группировки «ДНР», в прибывшем в Донецк конвое находились лекарства и медоборудование общим весом более 60 тонн.

В свою очередь, в Луганске началась разгрузка 43 тонн медикаментов и медицинского имущества.

В обоих сообщениях отмечается, что это 100-й по счету российский «гумконвой» с начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Пресс-служба МЧС РФ пока не сообщала об отправке очередного груза в Украину.

Автомобили МЧС РФ незаконно пересекают украино-российскую границу, в обход официальных пунктов пропуска. Украинские пограничники также не имеют возможности полноценно осмотреть содержимое грузов.

Отметим, что Госпогранслужба Украины расценивает пересечение неподконтрольных ей пунктов российско-украинской границы как административное правонарушение, за которое положен штраф 1700 гривен.

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