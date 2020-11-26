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«ДНР»: Свободный въезд из России только для местных жителей

26 ноября 2020, 09:10

«ДНР»: Свободный въезд из России только для местных жителей

Свободный въезд из России на подконтрольную группировке «ДНР» территорию разрешен только при наличии местной прописки. Об этом сообщается на сайте сепаратистского движения «Донецкая республика».

Люди, въезжающие из РФ и имеющие прописку на подконтрольной Украине территории, могут пересечь подконтрольные «ДНР» пункты пропуска «Успенка» и «Мариновка» только с разрешения «межведомственного оперативного штаба».

Для получения разрешения необходимо прислать полный пакет документов с заполненным заявлением, в котором заявитель указывает причину въезда (прохождение лечения, воссоединение с семьей, смерть близкого родственника, обучение) на почту [email protected] или телеграмм-бот @ShtabDNR_bot.

Точно такой же порядок въезда действует через КПВВ «Еленовка» на линии соприкосновения. Правда, там «ДНР» открывает пункт пропуска только по понедельникам и пятницам и впускает только тех, кто получил разрешение «штаба».

Из-за ограничений многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию. Однако такой вариант требует больше времени и денег.

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