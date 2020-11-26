Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец пытается восстановиться в должности полицейского

Бывший «беркутовец» Александр Маринченко, обвиняемый в расстрелах на Майдане, через суд пытается восстановиться на службе в полиции. Об этом в комментарии hromadske рассказал адвокат екс-«беркутовцев» Стефан Решко.



Защита Маринченко подала иск о восстановлении его в должности в Окружной админсуд Киева.



«Его уволили из-за прогула вроде бы в связи с тем, что он после 29 декабря не вышел на работу. А он после 29 декабря был доставлен под контролем Украины к линии разграничения с "Д/ЛНР"», — отметил адвокат.



«Маринченко был (в полиции — ред.). Его просто отстранили от должности, но не уволили. Поэтому все время (пока идет расследование — ред.) он продолжал считаться полицейским», — рассказал Решко.



Суд иск зарегистрировал, по упрощенному рассмотрению без вызова и уведомления сторон. По словам адвоката, сторона защиты и сторона Национальной полиции Киева в иске предоставили свои объяснения по делу. Когда начнется рассмотрение — пока неизвестно.



Пять бывших беркутовцев — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру — обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014.



Долгое время они находились на скамье подсудимых, но получить приговоры не успели, так как их передали боевикам в рамках обмена 29 декабря 2019 года.



В соглашении об обмене якобы была договоренность прекратить любое уголовное преследование тех, кого обменяли (как говорят боевики), однако следствие не прекратило дело против беркутовцев.



В феврале Маринченко и Тамтура вернулись в Киев, а остальные беркутовцы были объявлены в розыск.