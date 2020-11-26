Аваков выступил за введение жесткого карантина

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24».



«Моя личная точка зрения — что необходимо вводить локдаун как можно быстрее, действительно продолжительностью три или четыре недели, не нужно прятаться за политическими лозунгами или какими-то удобными формулировками, потому что речь идет об очень системных и больших рисках для здоровья наших людей», — сказал министр.



Аваков отметил, что перед локдауном нужно доработать программу компенсации убытков для бизнеса.



«Как только мы будем готовы, я надеюсь, что это будут ближайшие дни... Сформулировать в деталях ту программу компенсационных механизмов, которую озвучил президент, нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно», — сказал Аваков.



Министр категорически высказался против локальных карантинных мер.



«У нас нет ситуации, чтоб где-то было хорошо, а где-то плохо. У нас везде ситуация примерно одинаково негативная... Я считаю, что когда заполненность больниц 70% — это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет — будет поздно реагировать. Поэтому реагировать нужно прямо сейчас. Государству тяжело. Бюджет в катастрофическом состоянии, но и риски таковы, что сейчас нужно принимать серьезные решения... Моя точка зрения — за радикальный локдаун немедленно, не менее трех недель», — подчеркнул глава МВД.

Введение жесткого карантина на период новогодних праздников допустил премьер-министр Денис Шмыгаль.



За минувшие сутки, 25 ноября, в Украине выявлен 15331 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.