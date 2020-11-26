В Украину не пустили оператора российского телеканала

Пограничники не пустили в Украину оператора российского телеканала RT (Russia Today), который хотел въехать на автомобиле через пункт пропуска «Кучурган» в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



«Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма», — говорится в сообщении ведомства.



Пограничники также установили, что в период оккупации полуострова россиянин прибыл туда из РФ на самолете. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для RT.



Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники также запретили оператору въезд в Украину на три года.

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