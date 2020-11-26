В Луганской области — 132 новых заболевших и двое умерших от COVID-19

В Луганской области без учета неподконтрольной территории коронавирусную болезнь выявили еще у 132 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 11, Рубежное — 4, Северодонецк — 48, Кормянский район — 14, Марковский — 3, Новоайдарский — 9, Новопсковский — 8, Попаснянский и Станично-Луганский районы — по 2, Сватовский — 11, Старобельский — 5, Троицкий — 15.



Вследствие осложнений от COVID-19 умерли 63-летний мужчина из Лисичанска и 68-летний мужчина из Северодонецка.



За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5925 человек. Из них 3707 выздоровели, 154 — умерли.

За минувшие сутки, 25 ноября, в Украине выявлен 15331 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.