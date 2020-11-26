МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного «гумконвоя» на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации с требованием соблюдать международные обязательства, в том числе двусторонние договоры, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов, в связи с очередной отправкой российской стороной «гумконвоя» на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что Россия отправила «гумконвой», игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста.



Как указывается, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые Украиной пункты пропуска «Изварино» и «Успенка».



«При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами», — отметила в МИД Украины.



Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять «гумконвои» оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

26 ноября в отдельные районы Донецкой и Луганской областей прибыл 100-й с 2014 года «гуманитарный конвой» из России, который привез более 100 тонн грузов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



Так, указано, что в Донецке якобы разгружают более 60 тонн лекарств и медицинского имущества.



В Луганске заявили, что им привезли 43 тонны грузов – тоже якобы медикаменты и медицинское имущество.



Украинские пограничники не имели возможности проверить российские грузовики.