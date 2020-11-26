Мобильный госпиталь для больных COVID-19 будет в Славянске, а не в Краматорске

Мобильный госпиталь для больных COVID-19 в Донецкой области будет развернут в Славянске Донецкой области, на базе областной психиатрической больницы. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.



«Первоначально планировался Краматорск, но потом областная администрация выбрала город Славянск — областную клиническую психиатрическую больницу. Площадь здания — 7000 квадратных метров, она снабжена водо- и теплоснабжением, там есть, самое главное, достаточное количество электроэнергии», — отметил он.



По словам Радуцкого, уже определен руководитель госпиталя, сформирован отряд врачей, немедицинского и среднего медицинского персонала, разработаны поэтажный и логистический план.



«Проблема в том, что область не сделала закупку препаратов, средств индивидуальной защиты, питания и оборудования. Но они говорят, что этим занимаются», — рассказал Радуцкий.



Он добавил, что решение об организации госпиталей было принято на совещании у президента 10 октября. Формально, показатели для открытия такого госпиталя еще не достигнуты (в Донецкой области, по данным Минздрава, загруженность коек менее 60%), но он должен быть готов к развертыванию уже сейчас.