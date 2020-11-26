На Донетчине депутата поссовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

Депутата Мироновского поселкового совета Бахмутского района подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.



«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года депутат рассмотрела и положительно проголосовала за внесено в повестку дня сессии вопрос о проведении на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании государственной независимости так называемой "ДНР"», — говорится в сообщении.



Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.