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На Донетчине депутата поссовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

26 ноября 2020, 21:16

На Донетчине депутата поссовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

Депутата Мироновского поселкового совета Бахмутского района подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года депутат рассмотрела и положительно проголосовала за внесено в повестку дня сессии вопрос о проведении на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании государственной независимости так называемой "ДНР"», — говорится в сообщении.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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