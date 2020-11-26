Заместитель руководителя ОП: В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед

Президент Украины Владимир Зеленский имеет видение того, каким образом достичь мира на Донбассе, и «Украина к этому идет». Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью программе «Бацман».



«Если президент Зеленский не будет все для этого [установление мира на Донбассе] делать, этого не произойдет. Потому что этот мир выгоден в первую очередь нам, ведь это территория Украины, и там есть граждане Украины. Без желания и постоянных действий со стороны президента не получится достичь мира», — цитирует пресс-служба ОП заявление Тимошенко.



Он отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных и обстрелы. При этом он акцентировал на том, что «по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы».



Тимошенко отметил, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не «бег на месте».



«Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами — они могут быть маленькими, но мы все равно движемся», — сказал он.



Заместитель руководителя ОП добавил, что для достижения мира и реинтеграции временно оккупированных территорий украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру.