Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Заместитель руководителя ОП: В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед

26 ноября 2020, 22:36

Заместитель руководителя ОП: В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед

Президент Украины Владимир Зеленский имеет видение того, каким образом достичь мира на Донбассе, и «Украина к этому идет». Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью программе «Бацман».

«Если президент Зеленский не будет все для этого [установление мира на Донбассе] делать, этого не произойдет. Потому что этот мир выгоден в первую очередь нам, ведь это территория Украины, и там есть граждане Украины. Без желания и постоянных действий со стороны президента не получится достичь мира», — цитирует пресс-служба ОП заявление Тимошенко.

Он отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных и обстрелы. При этом он акцентировал на том, что «по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы».

Тимошенко отметил, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не «бег на месте».

«Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами — они могут быть маленькими, но мы все равно движемся», — сказал он.

Заместитель руководителя ОП добавил, что для достижения мира и реинтеграции временно оккупированных территорий украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру.

ТЕГИ

Люди
Кирилл Тимошенко
Прочее
война на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:56
В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
12:17
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 ноября
10:17
«ДНР»: 164 заболевших и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:10
«ДНР»: Свободный въезд из России только для местных жителей
09:08
В Донецке и Луганске заявили о прибытии 100-го российского «гумконвоя»
08:55
«ЛНР» заявила о еще 10 заболевших и одном умершем от коронавируса
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
15:18
Пропуск через неработающий КПВВ на Донбассе: Кабмин указал причины
10:50
Бесплатное тестирование на коронавирус планируют проводить на КПВВ Донбасса и Крыма
10:10
«ДНР»: За сутки 164 человека заболели, 16 — умерли от COVID-19
09:22
Дедушка и внук пострадали в результате обстрела под Донецком
все новости
22:36
Заместитель руководителя ОП: В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед
21:56
В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся
21:16
На Донетчине депутата поссовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины
19:56
Кабмин согласовал госбюджет на 2021 год и передал его в Раду на второе чтение
19:28
Мобильный госпиталь для больных COVID-19 будет в Славянске, а не в Краматорске
19:05
В суде РФ для украинца запросили 16 лет колонии по делу о шпионаже
18:22
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного «гумконвоя» на Донбасс
17:35
Для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО откроют бесплатные курсы подготовки
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
16:05
В Луганской области — 132 новых заболевших и двое умерших от COVID-19
15:00
Украина получит $100 млн на вакцины и оборудование для COVID-больниц
14:30
Франция вложит в водоснабжение Луганщины 70 миллионов евро. Улучшения почувствуют по обе стороны конфликта
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
21 ноября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция