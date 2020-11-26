В Донецке заявили о нехватке средств защиты и сложностях с тестированием на COVID-19

В донецких больницах — сложности с тестированием на COVID-19, нехватка медиков, а также средств защиты. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника «управления здравоохранения» Донецка Наталья Бабенко.



Одна из проблем на первичном уровне — невозможность лабораторного обследования, в том числе экспресс-тестами, амбулаторных пациентов на коронавирусную инфекцию.



Бабенко сообщила о нехватке специалистов терапевтического профиля, которые обеспечивают круглосуточные дежурства, и врачей-анестезиологов.



Также остается недостаток в средствах индивидуальной защиты, медикаментов, бактерицидных облучателей, автоклавов, сухожаровых шкафов, силиконовых одноразовых масок и концентраторов..

В ЦГБ № 17 и ЦГКБ № 24 происходит замерзание системы кислородопровода. Бабенко опасается, что ситуация усложняется при понижении температуры.



Кроме этого, люди жалуются на отсутствие дневных стационаров и приостановкой работы уже имеющихся.