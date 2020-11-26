Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецке заявили о нехватке средств защиты и сложностях с тестированием на COVID-19

26 ноября 2020, 23:25

В Донецке заявили о нехватке средств защиты и сложностях с тестированием на COVID-19

В донецких больницах — сложности с тестированием на COVID-19, нехватка медиков, а также средств защиты. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника «управления здравоохранения» Донецка Наталья Бабенко.

Одна из проблем на первичном уровне — невозможность лабораторного обследования, в том числе экспресс-тестами, амбулаторных пациентов на коронавирусную инфекцию.

Бабенко сообщила о нехватке специалистов терапевтического профиля, которые обеспечивают круглосуточные дежурства, и врачей-анестезиологов.

Также остается недостаток в средствах индивидуальной защиты, медикаментов, бактерицидных облучателей, автоклавов, сухожаровых шкафов, силиконовых одноразовых масок и концентраторов..

В ЦГБ № 17 и ЦГКБ № 24 происходит замерзание системы кислородопровода. Бабенко опасается, что ситуация усложняется при понижении температуры.

Кроме этого, люди жалуются на отсутствие дневных стационаров и приостановкой работы уже имеющихся.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября
23:25
В Донецке заявили о нехватке средств защиты и сложностях с тестированием на COVID-19
21:56
В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
12:17
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 ноября
10:17
«ДНР»: 164 заболевших и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:10
«ДНР»: Свободный въезд из России только для местных жителей
09:08
В Донецке и Луганске заявили о прибытии 100-го российского «гумконвоя»
08:55
«ЛНР» заявила о еще 10 заболевших и одном умершем от коронавируса
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
15:18
Пропуск через неработающий КПВВ на Донбассе: Кабмин указал причины
10:50
Бесплатное тестирование на коронавирус планируют проводить на КПВВ Донбасса и Крыма
все новости
23:58
В Офисе Президента не планируют кадровых изменений в правительстве
23:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября
23:25
В Донецке заявили о нехватке средств защиты и сложностях с тестированием на COVID-19
22:36
Заместитель руководителя ОП: В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед
21:56
В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся
21:16
На Донетчине депутата поссовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины
19:56
Кабмин согласовал госбюджет на 2021 год и передал его в Раду на второе чтение
19:28
Мобильный госпиталь для больных COVID-19 будет в Славянске, а не в Краматорске
19:05
В суде РФ для украинца запросили 16 лет колонии по делу о шпионаже
18:22
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного «гумконвоя» на Донбасс
17:35
Для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО откроют бесплатные курсы подготовки
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
21 ноября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция