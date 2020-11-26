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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября

26 ноября 2020, 23:30

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В результате осложнений от COVID-19 скончались еще 12 жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. За прошедшие сутки, 25 ноября, положительные результаты на COVID-19 получили 476 человек. С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявлено у 21 347 человек, из которых 9638 пациентов выздоровели, 385 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 164 заболевших коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано 17 умерших. Всего «ДНР» признает 10332 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 4964 человека, а 958 — умерли. При этом в больницах ОРДО для пациентов с коронавирусом наблюдается дефицит лекарств. https://novosti.dn.ua/news/306766-vdnr-rasskazaly-odefycyte-lekarstv-vcovid-bolnycakh

В Луганской области без учета неподконтрольной территории коронавирусную болезнь выявили еще у 132 человек. Еще двое ранее заболевших умерли. За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5925 человек. Из них 3707 выздоровели, 154 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявлено 10 заболевших коронавирусом. Кроме того, один пациент скончался. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 1765 заболевших. Из них 1525 человек выздоровели, а 137 умерли.

Политика

Политическая подгруппа в Трехсторонней контактной группе не добилась прогресса в разработке проекта «Плана действий» по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщили в ОБСЕ.

Общество

МЧС Российской Федерации доставило в отдельные районы Донецкой и Луганской областей очередной «гуманитарной конвой». Как заявляют в МЧС РФ и группировках «Л-ДНР», в составе груза находились медикаменты и товары медицинского назначения. МИД Украины направило ноту протеста РФ с требованием соблюдать международные обязательства и ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов.

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