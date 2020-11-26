В Офисе Президента не планируют кадровых изменений в правительстве

В Офисе Президента не планируют ни увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля, ни министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью программе «Бацман».



«Денис действительно нужный человек. Человек, у которого есть команда и который сейчас работает над тем, чтобы преодолеть COVID- это общемировая проблема. И кризисная ситуация в экономическом плане, которая тоже не только в нашей стране ... Я понимаю, почему появляются эти слухи, потому что он кому-то невыгоден в должности премьер-министра», — сказал Тимошенко.



Он также опроверг слухи о возможном назначении главой правительства Владимира Гройсмана, но отметил его заслуги в стабилизации ситуации в Украине.



Тимошенко отметил, что не планируется и увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.