На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

За минувшие сутки пророссийские боевики дважды открывали огонь по украинским позициям используя пулеметы и гранатометы, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что режим тишины был нарушен вблизи Марьинки. На этом участке огонь велся из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, недалеко от населенного пункта Старогнатовка зафиксировано применение станкового противотанкового гранатомета.



Сегодня украинская сторона зафиксировала открытие огня из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.



Потерь среди украинских военных не зафиксировано, отметили в штабе.



Сегодня группировка «ДНР» заявили об обстреле района села Веселое на окраине Донецка. Подчеркивается, что было выпущено 12 мин из 120 мм миномета.



Группировка «ЛНР» про обстрелы не сообщала.



С 27 июля, когда на Донбассе началось перемирие, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 526 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Уточняется, что речь о 997 взрывах, 76 неопределенных пролетевших боеприпасах, 33 вспышках дульного пламени и 27 осветительных ракетах, а также 1 394 очередях и выстрелах.