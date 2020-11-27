За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявлено 5 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли трое заболевших ранее. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ЛНР».



Группировка не приводит географию новых выявленных случаев, а также другие подробности.



По состоянию на 27 ноября «ЛНР» признает 1770 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1541 человек выздоровел, 140 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 26 ноября, в Украине выявили 16218 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.