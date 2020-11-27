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«ЛНР» заявила о пяти заболевших и трех умерших от COVID-19 за сутки

27 ноября 2020, 09:05

«ЛНР» заявила о пяти заболевших и трех умерших от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявлено 5 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли трое заболевших ранее. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ЛНР».

Группировка не приводит географию новых выявленных случаев, а также другие подробности.

По состоянию на 27 ноября «ЛНР» признает 1770 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1541 человек выздоровел, 140 — умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 26 ноября, в Украине выявили 16218 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.

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