ЕС призвал РФ обеспечить доступ Красному Кресту к удерживаемым в ОРДЛО

Евросоюз призывает Россию предоставить доступ Международному комитету Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении ЕС в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, сообщает «Укринформ».



«Мы снова призываем Россию продемонстрировать конструктивный подход в ТКГ. Украина уже продемонстрировала свою готовность двигаться вперед по 4 участка разведения и 19 участков разминирования. Также необходимо срочно предоставить МККК доступ к удерживаемым лицам в неподконтрольных правительству районах, как это сделано в районах, контролируемых украинским правительством», — отмечается в заявлении.



В ЕС также призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, а также выразили обеспокоенность из-за присутствия российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины.



В ЕС напомнили, что длительность экономических санкций против России остается четко привязанной к полной реализации Минских договоренностей.