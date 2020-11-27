«ДНР»: 146 новых случаев и 17 смертей от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 146 человек. Еще 17 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 умерли от осложнений. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, скончались мужчины в возрасте от 38 до 75 лет и женщины в возрасте от 44 до 75 лет.



По состоянию на 27 ноября «ДНР» подтверждает 10 478 случаев заболевания COVID-19, из которых 5042 человека выздоровели, 975 — умерли.



За прошедшие сутки в ОРДО выявлено 78 случаев пневмоний, из которых госпитализировано 33 человека. Всего на лечении 1549 пациентов с пневмониями, из них 470 на кислородной поддержке.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



За минувшие сутки, 26 ноября, в Украине выявили 16218 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.