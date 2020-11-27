СБУ отчиталась о разоблачении схемы продажи угля «ДНР» в Украине и ЕС

Служба безопасности Украины блокировала схему незаконной поставки угля, которое было добыто на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным СБУ, организовал эту схему владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний «Энергоимпекс». По договоренности с руководством «ДНР», его структуры «помогали» боевикам с сортировкой и обогащением каменного угля, добытым на «национализированных» шахтах.



Организаторы изготавливали поддельные документы о происхождении угля. Затем продукцию через территорию России «официально» поставлялся и реализовывался в Украине и некоторых странах Европейского Союза.



В СБУ подчеркнули, что большая часть полученных денег шла в «бюджет ДНР» и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.



При этом организатор схемы зарегистрировал в Киеве «зеркальную» коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.



В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по местам жительства фигурантов дела. «Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, которые доказывают осуществление сделки», — рассказали в спецслужбе.



Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организатору украинского «офиса» и другим фигурантам по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).