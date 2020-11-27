Данилов заявил о подготовке решения СНБО по Донбассу

Совет национальной безопасности и обороны готовит решение по Донбассу. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Фокусу».



Отвечая на вопрос о том, что будет после 9 декабря, когда истекает срок действия плана А — разрешение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем, Данилов ответил: «Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях»



При этом он не ответил на уточняющий вопрос о том, что это будет за решение. Данилов заявил, что не знает, будет ли это решение открытым или закрытым.

В СНБО и Офисе президента заявляли о существовании пяти сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.



В интервью телеканалу Euronews президент Владимир Зеленский заявлял, что надеется завершить войну на Донбассе уже в этом году.