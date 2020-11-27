АМКУ оштрафовал мать нардепа Ефимова за покупку «вертолетной площадки Януковича»

Антимонопольный комитет оштрафовал на 170 тысяч гривен мать народного депутата Максима Ефимова, гражданку США Любовь Ефимову, за покупку так называемой вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича в Киеве без разрешения АМКУ. Об этом сообщают «Наші гроші».



Мать нардепа владеет 100% доли в уставном капитале компании «Fineroad business llp» (Великобритания). Договор купли-продажи был заключен в феврале 2019 года. На тот момент Ефимов был в «Блоке Петра Порошенко и не скрывал от журналистов, что транзакция прошла и бенефициаром выступила его мать.



Только спустя полгода АМКУ начал расследование после того, как сама Любовь Ефимова обратилась в ведомство за разрешением с достаточно длительным опозданием.



Компания «Fineroad business llp» связана с ООО «Амадеус Ко», которое в свою очередь является владельцем здания КВЦ «Парковый», где размещена так называемая вертолетная площадка беглого президента Януковича.



В качестве смягчающего обстоятельства АМКУ учитывал, что Ефимова еще до начала расследования обратилась в ведомство за разрешением.



По данным журналистов, доход связанных с Ефимовой компаний за 2019 составил 2,1 млрд гривен.



В 2017 году суд наложил арест на земельные участки площадью более 2 га в Киеве и расположенные на этих участках объекты недвижимости, в частности, на так называемую «вертолетную площадку Януковича», владельцем которой является ООО «Амадеус Ко». Генпрокуратура расследовала нарушения при выделении земли под строительство, которое завершилось в 2012 году.