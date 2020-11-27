На Луганщине — 136 заболевших и трое умерших от COVID-19 за сутки

В Луганской области лабораторно подтверждено 136 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 28 Рубежное — 20, Северодонецк — 29 Белокуракинский и Кормянский районы — по 3, Новоайдарский и Старобельский районы — по 6, Попаснянский — 9, Сватовский — 14, Станично-Луганский — 8, Троицкий — 10.



Кроме этого, зарегистрировано 3 летальных случая. Вследствие осложнений от коронавируса умерли 79-летняя женщина из Северодонецка, 70-летний мужчина из Станично-Луганского района и 73-летняя женщина из Новопсковского района.



За все время исследований зафиксирован 6061 случай заболевания COVID-19. Из них 3843 человека выздоровели, 157 — умерли.

За минувшие сутки, 26 ноября, в Украине выявили 16218 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.