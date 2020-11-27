Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики стреляли из пулеметов на Донетчине

27 ноября 2020, 17:16

Боевики стреляли из пулеметов на Донетчине

С начала текущих суток боевики 5 раз стреляли в сторону украинских позиций на Донбассе. Все нарушения режима «тишины» зафиксированы в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В пригороде Авдеевки боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Опытного — из ручного противотанкового гранатомета, а вблизи Шум — дважды из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Водяного открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
Работа КПВВ на Донбассе будет ограничена до середины 2021 года — прогноз ООН
12:27
В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку
10:52
«ДНР»: 146 новых случаев и 17 смертей от COVID-19
09:05
«ЛНР» заявила о пяти заболевших и трех умерших от COVID-19 за сутки
08:09
На Донбассе зафиксировали новые обстрелы
23:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября
23:25
В Донецке заявили о нехватке средств защиты и сложностях с тестированием на COVID-19
21:56
В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
12:17
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 ноября
10:17
«ДНР»: 164 заболевших и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:10
«ДНР»: Свободный въезд из России только для местных жителей
все новости
17:16
Боевики стреляли из пулеметов на Донетчине
16:22
Работа КПВВ на Донбассе будет ограничена до середины 2021 года — прогноз ООН
15:43
На Луганщине — 136 заболевших и трое умерших от COVID-19 за сутки
15:25
Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за ложь в декларации
14:33
АМКУ оштрафовал мать нардепа Ефимова за покупку «вертолетной площадки Януковича»
14:20
В ООН поддержали идею создания свободной экономической зоны на Донбассе
13:45
Данилов заявил о подготовке решения СНБО по Донбассу
13:24
СБУ отчиталась о разоблачении схемы продажи угля «ДНР» в Украине и ЕС
12:52
В ВСУ за сутки выявили 197 заболевших COVID-19
12:47
Украина в ОБСЕ потребовала от РФ назвать новую дату открытия КПВВ на Луганщине
12:27
В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку
12:21
США в ОБСЕ: Конфликт РФ в Украине не ограничивается Донбассом
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
21 ноября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция