Боевики стреляли из пулеметов на Донетчине

С начала текущих суток боевики 5 раз стреляли в сторону украинских позиций на Донбассе. Все нарушения режима «тишины» зафиксированы в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



В пригороде Авдеевки боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Опытного — из ручного противотанкового гранатомета, а вблизи Шум — дважды из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Водяного открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.



Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.