Власти Рубежного пытались купить отопление на 2,2 млн гривен в обход «Прозорро»

Суд признал недействительными договоры о закупке центрального отопления для Рубежанской городской больницы и учебных заведений города на общую сумму более 2,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Причиной обращения в суд стало то, что вместо проведения открытых торгов Рубежанский горсовет напрямую заключил два договора с коммунальным предприятием на поставку пара, горячей воды и связанной продукции.



«Решение обосновывалось отсутствием конкуренции на рынке, хотя в городе функционируют еще два предприятия, предоставляющие услуги по центральному теплоснабжению», — говорится в сообщении.



Прокуратура настаивала, что такие нарушения создают риск противоправного и неэффективного использования бюджетных средств.



Суд удовлетворил иск в полном объеме. Рубежанский горсовет пытался обжаловать решение Хозяйственного суда в апелляционном и кассационном порядке, однако Восточный апелляционный хозсуд признал договоры о закупке отопления недействительными.