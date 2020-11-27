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В Офисе генпрокурора уверяют, что Янукович находится в международном розыске

27 ноября 2020, 20:34

В Офисе генпрокурора уверяют, что Янукович находится в международном розыске

Бывший президент Украины Виктор Янукович продолжает находиться в международном розыске, сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос «Радио Свобода».

«Постановление Киевского апелляционного суда от 16.11.2020, которым отменено постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12.05.2020 об избрании подозреваемому Януковичу В.Ф., меры пресечения в виде содержания под стражей и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции, не содержит такого обоснование как недоказанности прокурором факта объявления его в розыск, в том числе международный», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что решение Киевского апелляционного суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу о расстрелах на Майдане. За неделю до этого суд принял решение о заочном аресте Януковича по делу об узурпации власти.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по одному из дел. Впоследствии суд объяснил, что прокурор не довел факт объявления Януковича в розыск.

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