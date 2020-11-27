По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировано еще 4 смерти от коронавируса — скончались жители Мариуполя, Николаевки, Святогорска и Украинска. Кроме того, за 26 ноября выявлено 439 заболевших коронавирусом.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждено 21786 заболевших. Из них 9638 человек выздоровели, а 389 умерли.



В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 146 человек. Еще 17 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 умерли от осложнений. Всего формирование подтверждает 10 478 случаев заболевания COVID-19, из которых 5042 человека выздоровели, 975 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 136 новых случаев COVID-19. Кроме этого, зарегистрировано 3 летальных случая — умерли 79-летняя женщина из Северодонецка, 70-летний мужчина из Станично-Луганского района и 73-летняя женщина из Новопсковского района. За все время исследований зафиксирован 6061 случай заболевания COVID-19. Из них 3843 человека выздоровели, 157 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявлено 5 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли трое заболевших ранее, утверждают в группировке «ЛНР». По состоянию на 27 ноября «ЛНР» признает 1770 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1541 человек выздоровел, 140 — умерли.





Политика



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не рассматривает проект «Плана действий», предложенный группировками «Л-ДНР», так как они не являются членами ТКГ.



Россия должна назвать новую дату открытия КПВВ на Донбассе после того, как она не смогла подготовиться к открытию КПВВ «Золотое» и «Счастье» в Луганской области 10 ноября, как об этом договаривались, заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.



Евросоюз призывает Россию предоставить доступ Международному комитету Красного Креста к удерживаемым лицам на оккупированных территориях Донбасса.



Программа развития ООН поддержала идею создания свободной экономической зоны на Донбассе.



Общество



В ООН прогнозируют, что работа КПВВ на Донбассе будет ограничена как минимум до середины лета 2021 года.



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