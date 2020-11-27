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В прифронтовой Авдеевке за ремонт обстрелянного дома переплатили 1,6 млн гривен

27 ноября 2020, 23:16

В прифронтовой Авдеевке за ремонт обстрелянного дома переплатили 1,6 млн гривен

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области из-за халатности чиновников подрядчику переплатили 1,6 млн гривен за ремонт поврежденного в результате артиллерийского обстрела жилого дома. Под следствием находится заместитель директора коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.

В сентябре 2019 года замдиректора одного из коммунальных предприятий заключил с ООО договор по капитальному ремонту жилого дома стоимостью 5,9 млн гривен.

При это чиновник не проверил сведения об объеме выполненных строительных работ и подписал соответствующие документы, полученные от подрядчика. В результате этого на счет подрядчика безосновательно перечислено более 1,6 млн гривен бюджетных средств.

Чиновнику сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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