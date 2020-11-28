Штаб ООС: Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Огонь со стороны противника был зафиксирован у вблизи Авдеевки, Водяного, Опытного, Шумов, Катериновки. В штабе отметили, что боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.



«На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли», — говорится в сообщении.



С начала текущих суток боевики на Приазовье также нарушили режим прекращения огня.



«С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет», — подытожили в штабе.