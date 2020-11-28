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«ДНР» два месяца умалчивала о взрыве, в ходе которого пострадали трое детей

28 ноября 2020, 10:07

«ДНР» два месяца умалчивала о взрыве, в ходе которого пострадали трое детей

Взрыв под Шахтерском, в результате которого пострадали трое детей и мужчина, произошел 20 сентября. Однако информация о происшествии появилась в сводке «МВД» группировки «ДНР» лишь 24 ноября. О дате происшествия стало известно из отчета ОБСЕ.

«25 ноября женщина (в возрасте 30–39 лет) по телефону сообщила команде СММ, что около 20:00 22 сентября она находилась у себя в квартире на улице Центральной в Дмитровке, когда ее партнер (30–39 лет) поджег неустановленный предмет в присутствии ее трех сыновей (в возрасте 10 лет, 8 лет и 2 года) во дворе их дома», — говорится в отчете.

Мать предоставила наблюдателям медицинские справки, согласно которым два старших мальчика получили осколочные ранения ног, а самый младший получил тяжелые ранения правого глаза.

Мужчина сообщил патрулю миссии, что 22 сентября он выпасал скот в полях в окрестностях Дмитровки, где нашел небольшую алюминиевую трубку с порохом внутри. Вечером того же дня он поджег этот предмет во дворе дома. По его словам, он получил незначительные ранения правой ноги.

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