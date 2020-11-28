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В Донецкой области выявили еще 419 случаев COVID-19. 14 пациентов умерли

28 ноября 2020, 12:36

В Донецкой области выявили еще 419 случаев COVID-19. 14 пациентов умерли

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждены еще 419 случаев коронавируса. Из-за осложнений умерли 14 пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что умерли по двое заболевших в Славянской, Марьинской, Кураховской и Кальчицкой ОТГ, по одному в Краматорской, Торецкой, Мангушской, Никольской, Гродовский и Волновахской ОТГ.

180 новых заболевших выявили в Мариупольской ОТГ, 51 в Бахмутской ОТГ, 42 в Краматорской ОТГ, 40 в Славянской ОТГ, 21 в Волновахской ОТГ, 15 в Селидовской ОТГ, по девять в Константиновской и Угледарской ОТГ, восемь в Мангушской ОТГ, по пять в Покровской и Кураховской ОТГ, по четыре в Никольской, Мирненской и Николаевской ОТГ, по три в Мирноградской и Очеретинской ОТГ, по двое в Сартанской, Торецкой, Новогродовской, Черкасской и Андреевской ОТГ, по одному в Часовоярской, Кальчицкой, Хлебодаровской, Марьинской, Авдеевской и Добропольской ОТГ.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждено 22 205 заболевших. Из них 9 638 человек выздоровели, а 403 умерли. Продолжают лечение 12 164 человека.

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