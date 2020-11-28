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Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи Петровского

28 ноября 2020, 14:11

Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи Петровского

Беспилотник миссии ОБСЕ 27 ноября подвергся обстрелу вблизи Петровского в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Находясь приблизительно в 2 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) для осуществления полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали выстрел и 1 очередь из стрелкового оружия примерно в 1 км к северо-северо-западу», — говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал приблизительно в 1 км северо-северо-западу от местоположения патруля. Команда миссии приземлила БПЛА и покинула этот район.

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