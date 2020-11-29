В Украине выявили еще почти 13 тысяч заболевших коронавирусом

За субботу, 28 ноября, в Украине выявили 12 978 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за отчетный период 4 243 пациента выздоровели, а 120 умерли.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 722 679 случаев заболевания коронавирусом. Из них 339 378 человек выздоровели, а 12 213 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.



Днем ранее в Украине зафиксировали новый рекорд — 16 294 заболевших коронавирусом за сутки.