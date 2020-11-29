Штаб: Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«За прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было», — сообщается в утренней сводке.



Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинских бойцов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного.



Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«В вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2», — говорится в сообщении.



Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии соприкосновения. В штабе отметили, что украинскими средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен.



«С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина», — добавили в штабе.